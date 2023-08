Automobilismo, il comisano Samuele Cassibba in gara nella 27^ Luzzi-Sambucina "Trofeo Silvio Molinaro"

Samuele Cassibba da venerdì 18 Agosto a domenica 20, affronterà la competizione calabrese su Nova Proto Np 01 spinta da motore Synergy V8 2000 la 27^ Luzzi – Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro”, decimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna e round di Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud, che accoglierà i migliori protagonisti del panorama nazionale.

Il giovane pilota comisano si prepara ad affrontare per la prima volta con la Nova Proto Np01 Synergy gommata Pirelli, l’impegnativo percorso di 6.150 metri tra l’abitato della caratteristica Luzzi e l’Abbazia Cistercense di Sambucina, un tracciato vario e completo che copre un dislivello di 420 metri tra partenza ed arrivo, lungo una pendenza media del 6,83%.

Terza gara calabrese per il portacolori della Scuderia Ateneo, dopo i due successi alla 44^ S.Stefano Gambarie e la 42^ Coppa Sila. Punti preziosi e decisivi per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud.