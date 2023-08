Corini elogia ul suo Palermo: "Ho chiesto rinforzi, sicuramente arriveranno dopo"

"Errori che si ripetono? Dipende da come si leggono. Abbiamo giocato contro una squadra forte che l'anno scorso ha vinto ai playoff. Nei novanta minuti abbiamo fatto una partita di gran livello, nel secondo tempo siamo stati in controllo e abbiamo avuto le nostri occasioni. Poi è fisiologico subire qualcosa. I supplementari sono una storia a parte, dispiace solo per il secondo gol subito ma sono convinto che prima c'era fallo su Soleri. Il nostro percorso non è ancora finito, continueremo a fare qualche errore ma l'importante è farne sempre meno". Così Eugenio Corini, tecnico del Palermo, in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato dei rosanero contro il Bari, match inaugurale della nuova stagione di Serie B in programma venerdì sera al San Nicola. "Il Bari è deluso dalla sconfitta della scorsa stagione, meritava la Serie A, ma nessuno toglie la loro ottima stagione, anche loro vorranno essere protagonisti. I playoff sono un terno al lotto, ci è dispiaciuto non giocarli, ma quest'anno vogliamo andare in Serie A, vogliamo tornare a essere competitivi".

Poi sul mercato: "Sulla fascia sinistra siamo andati in difficoltà, voglio fare i complimenti a Ceccaroni, che si è sacrificato in quel ruolo che aveva fatto poche volte in carriera. Dovremo sicuramente intervenire in quel ruolo, ma anche in altri. Vogliamo migliorare ulteriormente la squadra. Non arriverà nessuno prima di Bari, ho chiesto determinati calciatori, sicuramente arriveranno dopo".

Intanto il clun rosanero ha comunicato che il 24 agosto alle 20.30 il Palermo giocherà allo stadio Renzo Barbera una partita amichevole con la squadra Melita F.C., che milita nella seconda divisione maltese.

La squadra rosanero torna così al Barbera per la prima volta dopo oltre tre mesi dall’ultima partita casalinga dello scorso campionato di Serie B, e riabbraccia il suo pubblico nella propria casa.

La partita infatti sarà aperta a tutti nei settori Tribuna coperta e Curva Nord, gratuitamente per gli abbonati della stagione 2023/2024 e con un biglietto a tariffa unica di 6 euro per i non abbonati, che solo comprando il biglietto contribuiranno al progetto solidale già legato alla campagna abbonamenti. Tutto il guadagno della partita sarà infatti destinato al progetto “Vivere per sognare” dell’Associazione Giovani 2017 3P Onlus in collaborazione con il charity partner del club Maredolce Onlus: i tifosi del Palermo “adottano” così studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito scolastico che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico.