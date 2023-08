Rissa a Vibo Valentia davanti a un locale della Movida: 7 Daspo

Il questore di Vibo Valentia Cristiano Tatarelli ha emesso sette Daspo "Willy", della durata di due anni, nei confronti di altrettante persone coinvolte in una rissa avvenuta nella primavera scorsa all'esterno di locale del centro della città.

Al momento dell'intervento del personale della polizia di Stato, a seguito della segnalazione della rissa all'esterno di un noto locale del centro cittadino, i poliziotti non avevano trovato nessuna della persone che si erano affrontate in modo violento.