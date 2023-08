Sequestrate nel Catanzarese 176 piante di cannabis indica

I carabinieri della Stazione di Petronà e della Compagnia di Sellia Marina, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Calabria", hanno trovato nella frazione Arietta di Petronà, un terreno adibito a piantagione di cannabis indica, caratterizzato dalla presenza di 176 piante dell'altezza compresa tra i 150 e i 300 centimetri, situato in un'area particolarmente impervia, di difficile accesso e vicina al corso d'acqua Tacina.

I carabinieri di Petronà, ad un anno dal ritrovamento di una simile piantagione in località Acquamolla, nel setacciare palmo a palmo le aree rurali che per la morfologia del territorio si prestano alla coltivazione di cannabis, hanno notato un tubo d'irrigazione che si sviluppava verso un'area particolarmente scoscesa e con vegetazione fitta, non caratterizzata dalla presenza di fondi agricoli.