Estate Rosolinese, sabato in piazza Garibaldi Giovanni Caccamo il 'discepolo' di Battiato

Si chiude il sipario sulla decima edizione della 'Sagra dell'Arancino' a Rosolini. Ma l'estate Rosolinese 2023 non segna il passo. Il grande pubblico che ha affollato piazze s strade aspetta l'arrivo di un grande cantante. Sabato sul palco di piazza Garibaldi si esibirà, Giovanni Caccamo. Si tratta diun cantante talentuoso scoperto dal compianto cantaurore Franco Battiato. E' divenuto noto al grande pubblico per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te, scritto da lui stesso, e per essere giunto al terzo posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano Via da qui, cantato insieme a Deborah Iurato. Il concerto di Caccamo si terrà alle 21,30 è il penultimo appuntamento di rilievo dell'Estate Rosolinese che assieme alla Sagra dell'Arancino ha portato sulle strade di Rosolini più di centomila persone. "Con le risorse che abbiamo impegnato - ha detto il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola - non potevamo fare di meglio. L'affluenza di tantissima gente è la dimostrazione che il nostro cartellone è stato perfetto".