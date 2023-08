Scoppia un incendio nei locali del Centro nazionale Ricerca a Palermo

Un incendio è divampato nei locali dove si trovano i laboratori del Centro nazionale di Ricerca in via Ugo La Malfa a Palermo, nelle prime ore della mattinata. Sul posto sono impegnate alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'attrezzatura. Da una prima ricostruzione le fiamme sarebbero state provocate da alcune batterie al litio. Intanto sono in corso le indagini dei funzionari dei vigili del fuoco e della polizia per capire l'origine del rogo