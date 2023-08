Siracusa, denunciato parcheggiatore abusivo al Parco della Neapolis

Nella mattinata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo, di 40 anni, sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in via Ettore Romagnoli.

Nello specifico, l’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per i reati di sostituzione di persona ed inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio nella zona del Parco Archeologico della Neapolis, i poliziotti notavano l’uomo, già sottoposto a DASPO Urbano, che indossava una polo di colore bianco riportante la scritta “Coop. Operatori del traffico Città di Siracusa” e un marsupio, all’interno del quale c’erano 138 bigliettini con disegnato lo stesso logo impresso sulla polo, la punzonatrice per timbrare i biglietti e la somma di 46 euro, in monete di vario taglio, provento dell’ attività illecita.