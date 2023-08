Guardia medica di Scoglitti, l'Asp replica al sindaco di Vittoria

L'Asp di Ragusa ha diffuso una nota in risposta alle dichiarazioni del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, in merio alla chiusura della Guardia medica di Scoglitti. "A seguito di una verifica interna - afferma la nota - la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa informa che la Guardia Medica di Scoglitti, nella giornata di martedì 15 agosto, è rimasta regolarmente aperta dalle 8 alle 20, assicurando la copertura del turno diurno festivo con la dottoressa Alessandra Filetti. Il numero di prestazioni erogato dalla stessa, nell'arco della giornata, è stato pari a 33.

Si fa presente, inoltre, che l’attività del PTE (Presidio territoriale di emergenza) richiamato a mezzo stampa dal sindaco di Vittoria, on. Francesco Aiello, è sospesa dall'8 marzo 2019 con provvedimento del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, in attuazione al Decreto di riorganizzazione della Rete ospedaliera (D.A. 11 gennaio 2019 n.22).

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale alla comunità di Scoglitti, infine, giova ricordare che la Guardia Medica è attiva in orario notturno (dalle 20 alle 8), festivo (8-20) e prefestivo (10-20), rafforzata durante le ore diurne e notturne dalla presenza di un ambulatorio infermieristico".