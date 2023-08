Abbattuto drone su Mosca, chiuso e poi riaperto aeroporto Vnukovo

'Un drone è stato abbattuto nella notte su Mosca, con l'aeroporto di Vnukovo chiuso e poi riaperto. La guerra in Ucraina potevaessere evitata e "può essere fermata ora", dice Lukashenko assicurando che Minsk "aiuterà la Russia" ma non entrerà in guerra contro Kiev se gli ucraini non varcheranno i confini bielorussi. Pechino afferma di voler rafforzare la cooperazione militare con Minsk. Dagli Usa via libera all'invio degli F-16 a Kiev da parte di Danimarca e Paesi Bassi, quando sarà terminato l'addestramento dei piloti ucraini. Torna intanto al fronte il battaglione Azov. Oggi a Camp David summit Washington-Seul-Tokyo. Xi in Sudafrica dal 21 al 24 per il vertice Brics