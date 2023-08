Violenza di gruppo a Palermo, stuprata al Foro Italico: 7 arresti

Avrebbero violentato a turno in sette una giovane portata in una zona appartata nel centro di Palermo il 7 luglio scorso.

Con questa accusa i militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Palermo Piazza Verdi, hanno eseguito un'ordinanza in carcere emessa dal gip di Palermo e dal gip del tribunale per i minorenni nei confronti di 3 giovani e un minorenne.

Nei giorni scorsi erano stati arrestati altri 3 presunti complici che avrebbero partecipato allo stupro: sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima, una ragazza di 20 anni.

Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto al termine di una serata trascorsa dalla giovane nei locali della movida palermitana, tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant'Anna. I sette, secondo il racconto della vittima, l'avrebbero portata nella zona del Foro Italico e alcuni di loro ne avrebbero abusato. I carabinieri sono riusciti a identificare i presunti componenti del branco grazie al racconto della vittima e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.