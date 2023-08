Benzina alle stelle nelle isole minori, a Ustica il diesel a 2,39 euro

Prezzi di benzina e gasolio alle stelle anche nelle isole minori siciliane. A Ustica un litro di benzina o di diesel costa 2,39 euro.

A Lampedusa un litro di benzina raggiunge i 2,41 euro poco meno per il diesel 2,33 euro.

Anche a Pantelleria i prezzi sono alti. Per un litro di benzina ci vogliono 2,35 euro mentre per il diesel 2,19 euro. Quasi due euro al litro a Favignana. Gli effetti del caro carburante si ripercuotono anche su altri beni e servizi.

A Ustica a causa del caro trasporti una bombola di gas da 10 chili costa 35 euro, da 15 chili 48 euro, da 25 chili 75 euro.

Lo ha annunciato il titolare di una rivendita di bombole. "Cari clienti a malincuore purtroppo da domani, questi saranno i prezzi delle bombole del gas ad Ustica - scrive il commerciante -. Purtroppo il caro trasporti ci ha portato a prendere questa decisione. Fino a qualche settimana fa, per fare arrivare un camion di bombole, il costo era di 600 euro. Purtroppo la settimana scorsa il prezzo è aumentato a 2.200 euro. Quindi dopo qualche incontro è qualche telefonata abbiamo deciso di fare insieme questo nuovo listino, perché i costi sono diventati insostenibili . Se ci saranno rimborsi dalla Regione o dalla compagnia, tutto ritornerà come prima, altrimenti questo sarà il nuovo listino, salvo altri aumenti".