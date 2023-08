Sorpreso mentre spacciava marijuana: finisce ai domiciliari a Noto

Agenti del Commissariato di P.S. di Noto hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo di 60 anni, già noto alle forze di polizia.

In particolare, verso le 23, i poliziotti sottoponevano a controllo un uomo che, con fare sospetto, si allontanava da un’abitazione dopo aver conversato col proprietario, trovandolo in possesso di 3 dosi di marijuana, verosimilmente acquistate poco prima. Nell’immediatezza, procedevano quindi alla perquisizione dell'immobile sospetto, rinvenendo 13 dosi di marijuana avvolte in carta stagnola, dello stesso tipo delle precedenti, per un peso complessivo di 17 grammi, nonché la cifra di 25 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Dopo le incombenze di rito, lo spacciatore è stato posto agli arresti domiciliari e l’assuntore è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa.