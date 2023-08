Vendeva droga per tutte le esigenze, in carcere un 22enne di Siracusa

Continua senza soluzione di continuità, a Siracusa e in tutta la provincia, la lotta allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti che, nella giornata di ieri, ha portato a due importanti risultati.

A Siracusa, nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Ortigia, hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 22 anni, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di 90 grammi di stupefacente (56 dosi di cocaina, 50 di crack, 39 di hashish e 32 di marijuana).

Il giovane, che viaggiava su un motociclo guidato da un’altra persona nella nota piazza di via Santi Amato, alla vista dei poliziotti, saltava giù dal motociclo cercando di darsi alla fuga, ma veniva raggiunto ed arrestato.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Cavadonna.