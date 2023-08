A Marina di Acate gli "angeli" del Cisom vegliano sui bagnanti le domeniche di agosto

Una postazione del CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, presente per tutte le domeniche di agosto a Marina di Acate a salvaguardia della salute dei bagnanti e di ogni altra esigenza della popolazione. I tre operatori, con il loro occhio vigile hanno stazionato anche per Ferragosto sotto il presidio infermieristico, l'ex Guardia medica, pronti a collaborare con il personale del 118. Sono Vittorio Branciforte di Acate, Roberto Puccia, di Vittoria e Vincenzo Fiorenza, di Comiso (nella foto), tutti e tre con un bagaglio di esperienza alle spalle e non comuni doti umane.

“Il nostro compito – spiega Branciforte – consiste nell'erogare una prima assistenza sanitaria nelle varie emergenze da spiaggia, Roberto è un esperto soccorritore marittimo”.

“La spiaggia è molto ampia e sempre affollata – aggiunge Puccia – noi siamo a supporto dei frequentatori tutte le volte che è necessario avere più risorse umane nel primo soccorso con tutti i dispositivi occorrenti, per grandi e piccoli interventi. Il nostro gazebo è vicino alla postazione dei disabili e collaboriamo con il personale che li assiste”.

Nelle scorse settimane i volontari sono stati presenti anche al presidio della Caritas,collaborando con le suore che si prendono cura dei cosiddetti “invisibili”.

Il progetto dei volontari, che l'Amministrazione Comunale ha sostenuto senza esitazione, si chiama “Ilenia” e vuole ricordare Ilenia Gianninoto,la ragazza di 33 anni deceduta lo scorso anno al Lido Chupa Chupa, dove i familiari hanno voluto fermamente un defibrillatore.