Volley Modica, Piero Turlà è il nuovo Team Manager

Nuova figura dirigenziale in casa Volley Modica che ha affidato a Piero Turlà il ruolo di Team Manager della prima squadra che sarà al via per il quinto anno consecutivo nel campionato di serie A3 di pallavolo.

Piero Turlà, dunque, lascia la pallavolo “giocata” per dare una mano a livello dirigenziale al sestetto di cui ha fatto parte fino allo scorso campionato. Piero Turlà avrà la possibilità di mettere in atto sotto un altro punto di vista tutta l'esperienza maturata sul campo e la passione sconfinata per la pallavolo contribuendo così alla crescita e al “potenziamento” anche dell'assetto dirigenziale della formazione della Contea.