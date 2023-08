Catania, rubano valigie e zaini da un'auto in sosta: arrestati dalla Polizia

Due catanesi di 27 e 25 anni sono stati arrestati da agenti della Squadra Mobile etnea subito dopo aver rubato valigie e zaini da un'auto lasciata in sosta da una famiglia di vacanzieri nella zona della Plaia. Uno dei due ladri è entrato in azione non appena i turisti si sono diretti verso la spiaggia, mentre il complice è rimasto in macchina pronto per la fuga. Le mosse dei due sono state seguite dai poliziotti che sono intervenuti bloccando la fuga dei due ladri che sono stati arrestati e posti ai domiciliari.