Basket, la Virtus Ragusa si raduna il 21 al PalaPadua: poi scatta la nuova stagione

Comincerà ufficialmente lunedì 21 agosto, alle 16, la stagione della Virtus Ragusa. La squadra allenata da coach Gianni Recupido, che quest’anno militerà nel campionato di pallacanestro di Serie B interregionale, si ritroverà al Pala Padua per le visite mediche, che andranno avanti per tutto il pomeriggio e proseguiranno martedì mattina. Il 22 agosto, alle 18, ci sarà la presentazione dei giocatori alla stampa. Presenti la società e tutta la squadra, compresi gli ultimi arrivati Cioppa, Vavoli e Piscetta, ad eccezione dell’americano Marcus Brown, che sbarcherà in Sicilia nel prossimo weekend. Capitan Sorrentino (nella foto) e compagni saranno a disposizione dei giornalisti per le interviste.

Da mercoledì mattina, agli ordini di Recupido e dello staff tecnico, comincerà invece la preparazione fisica e atletica in vista dei primi appuntamenti stagionali. La Virtus si è iscritta alla Coppa Sicilia, la manifestazione organizzata dal comitato regionale della FIP, che prenderà il via il 9 settembre. La società ragusana si è candidata, inoltre, a ospitare le Final Four della manifestazione, in programma alla fine del mese prossimo. L’esordio in campionato, invece, sarà il 1° ottobre in trasferta contro la neopromossa Basket School Messina. Il debutto casalingo è fissato la domenica successiva, 8 ottobre, al Pala Padua contro la Siaz Piazza Armerina.

Durante l’estate coach Recupido e la società si sono dedicati con dedizione alla ricerca dei profili migliori da calare nel contesto virtussino: “Ovviamente abbiamo guardato all’aspetto tecnico dei giocatori, perché servivano atleti funzionali al tipo di pallacanestro che vogliamo esprimere - dice Recupido - Ma, sia per le conferme che per le new entry, abbiamo dato priorità a un altro aspetto, scegliendo le ‘persone’. Avere persone di livello caratteriale e morale elevato aiuta in tutti gli aspetti del lavoro, dentro e fuori dal campo, e facilita i compiti e il raggiungimento degli obiettivi”. “Vorrei una squadra capace di giocare a pallacanestro correndo - continua Recupido -. Una squadra in grado di trovare le soluzioni e le letture corrette mentre prova ad andare a mille all’ora, e che si diverta a difendere, applicandosi con cervello e generosità. In definitiva, mi aspetto una squadra che sia innamorata della maglia e sappia conquistare il cuore dei ragusani e della città intera”.