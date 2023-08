Vittoria, l'ultimo saluto al volontario della Protezione civile morto folgorato

Si sono svolti nella Basilica di San Giovanni Battista, a Vittoria, i funerali di Vincenzo Zangari, volontario della Protezione Civile, colpito mortalmente da una scarica elettrica. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Vittoria e del nucleo ispettorato del lavoro. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il volontario del comune di Vittoria non c’è stato nulla da fare. Zangari era molto conosciuto e stimato in città. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora del tutto note.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha descritto Zangari come un individuo devoto e generoso, che ha sempre messo al primo posto il benessere della comunità. La sua morte è stata sentita profondamente in tutto il mondo del volontariato. La notizia ha suscitato un’ondata di cordoglio da parte dei residenti di Vittoria. Numerose persone hanno espresso il loro rispetto per il lavoro svolto da Zangari e hanno ricordato il suo impegno costante nel garantire il supporto verso gli altri.