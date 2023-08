Fdi attacca l'amministrazione a Floridia: "Dopo l'Ascensione il nulla cosmico"

Toni da campagna elettorale quelli che Fratelli d'Italia di Floridia lancia contro l'amministrazione di Marco Carianni. Il partito che nel siracusano fa capo a Luca Cannata, punta l'indice contro la mancanta programmazione di eventi e spettacoli per questa estate. Fdi locale lo scrive in una nota sulla propria pagina social. "Siamo giunti nella seconda metà del mese di agosto e ci accingiamo a vivere l’ ultimo scorcio di estate prima della riapertura delle scuole e della ripresa a pieno ritmo di tutte le attività. L’estate, da sempre è stata periodo di giochi, festa, svago, dove le giovani comitive un tempo vivevano appieno tutto quello che la città poteva loro offrire fino a notte fonda. Dopo anni bui, sotto il suono ripetitivo del motto “un futuro da fare”, unitamente alla fattiva e sempre presente patologia social dell’annuncio facile, che oramai caratterizza i politicanti del terzo millennio, si sperava quantomeno di vivere un’estate degna di questo nome, soprattutto dopo la roboante festa dell’Ascensione. Insomma, ci si aspettava qualcosa di diverso. In effetti di diverso, rispetto tutti gli altri 20 comuni della provincia (frazioni comprese), un qualche cosa c’è stato: Il nulla cosmico - scrivono gli esponenti di Fratelli d'Italia -

Niente musica, niente teatro, niente cinema all’aperto, nessuna sagra, nessuno spettacolo di cabaret, nessun evento sportivo. Nemmeno un torneo di briscola e tressette.

Per cui, i poveri floridiani sono stati costretti ad allietare le calde serate presso gli eventi in calendario organizzati nei comuni limitrofi (Canicattini B., Palazzolo, Avola, Noto, Rosolini, ecc) lasciando la piazza e l’intera Floridia ad un ignobile deserto, in preda ai vandali, delinquenti e ladri".

Ad onore di verità, va però ricordato che il Comune di Floridia è tra quelli in dissesto finanziario. Poi non si è a conoscenza quanto sono state le somme spese per l'Ascensione 2023.