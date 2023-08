Siracusa, cedimenti in viale Teocrito: al via i lavori e senso unico

Inizieranno nelle prossime settimane i lavori di consolidamento del tratto tra viale Teocrito e largo Mascali a Siracusa nel cui sottosuolo rilievi tecnici hanno evidenziato segni cedimento che hanno già imposto il restringimento della strada. In attesa dell’inizio dell’intervento, il settore Trasposti e diritto alla mobilità ha emesso oggi un'ordinanza con la quale si modificano i percorsi dei mezzi che saranno indirizzati nelle strade circostanti.

Il cedimento di viale Teocrito e largo Mascali nei mesi scorsi fu oggetto di sopralluoghi dei vigili del fuoco e di una conferenza dei servizi. Si decise di effettuare accertamenti geomorfologici che portarono al restringimento dei tratti interessati in attesa di effettuare dei lavori.

«L’amministrazione comunale, in sinergia con gli uffici - afferma il sindaco, Francesco Italia – interviene tempestivamente per tutelare la sicurezza dei cittadini. Ciò comporterà qualche disagio, del quale ci scusiamo, ma la collaborazione con la Polizia municipale ci permetterà di limitarli il più possibile. Si tratta di opere non più rinviabili per la sicurezza di tutti gli utenti della strada».

Il provvedimento di oggi prevede tragitti differenziati per automobili e per bus e mezzi pesanti. Questi ultimi seguiranno percorsi diversi a seconda se provengono dal corso Gelone o da viale Teracati. Nel primo caso, all’altezza di via Demostene svolteranno a destra e proseguiranno per via Baranzini fino all’incrocio con via del Santuario, dove gireranno a sinistra per imboccare successivamente viale Teocrito in direzione di viale Luigi Cadorna. I bus che giungono da viale Teracati, invece, svolteranno a sinistra per viale Teocrito per raggiungere poi via Demostene percorrendo, dopo avere svoltato a destra, via Socrate.

Gli altri veicoli che transitano in viale Teocrito verso viale Luigi Cadorna svolteranno a destra imboccando via Pausania per raggiungere via Baranzini e quindi proseguire fino a via del Santuario lungo il normale senso di marcia. Nulla cambia per i mezzi che percorrono viale Teocrito in direzione di viale Teracati; chi si trova su via San Sebastiano, invece, giunto in largo Mascali, sarà costretto a svoltare a destra per viale Teocrito.

Inoltre l’ordinanza prevede: in via Demostene, sul lato sinistro del senso di marcia, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24; in via Pausania, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati; in via Timeo, l’istituzione del divieto accesso all’intersezione con via Pausania e l’inversione del senso di marcia con direzione quest’ultima; in viale Teocrito, nel tratto interposto tra il civico 77 e il civico 103, nella corsia con direzione viale Luigi Cadorna, l’istituzione del divieto di transito; in largo Rosario Mascali, l’interdizione alla circolazione veicolare nel tratto di rotatoria prospiciente via del Santuario; in via del Santuario, la revoca dello stallo riservato alla sosta dei bus turistici subito dopo il cancello d’ingresso al Santuario; in in via Socrate, sul lato sinistro del senso di marcia, la sosta sarà consentita parallelamente al marciapiede; in via del Santuario, nel tratto interposto tra l’intersezione con via Timeo e l’intersezione con viale Teocrito, il restringimento della carreggiata e l’interdizione al transito veicolare del tratto a sinistra della stessa.

Il provvedimento, una volta collocata la segnaletica verticale, entrerà in vigore da lunedì prossimo, giorno in cui i tecnici del Comune effettueranno un sopralluogo con una ditta specializzata per una valutazione delle opere da realizzare. La durata dei lavori è calcolata in 60 giorni salvo imprevisti.