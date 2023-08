Concorso per agenti Forestali, Sadirs: termini da riaprire

"Riaprire i termini della presentazione delle domande del concorso per assumere 46 agenti forestali, facendo salve quelle già presentate, e riportare a 6mesi la durata del servizio di formazione e addestramento". Lo chiede il sindacato Sadirs in una nota al presidente della Regione Renato Schifani, al presidente dell'ARa Gaetano Galvagno, a tutti i gruppi parlamentari e alla Corte dei Conti. Secondo il sindacato "il bando è a rischio in un momento in cui invece c'è grande bisogno di potenziare l'organico per contrastare il rischio incendi". "Tutto il finanziamento del concorso è partito male - scrive il sindacato dei dipendenti regionali - e ad oggi si sono persi tre anni di tempo, è stato oggetto di ben 4 leggi di modifica, tutte impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e poi, puntualmente, ne è stata dichiarata l'illegittimità dalla Corte Costituzionale con ben due sentenze". Il Sadirs ricorda addirittura una serie di storture, come il fatto che "la presentazione delle istanze scadeva il 29 gennaio, ben 4 giorni dopo, dalla notifica dell'impugnativa della Presidenza del Consiglio e non come evidenziato nel piano delle attività, che in maniera fuorviante avrà potuto condizionare il visto della Corte dei Conti".