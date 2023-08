Ragusa, Accademia delle Prefi: inaugurata l’esposizione di pittura “Natura e Suggestioni”

Natura e Suggestioni: questo è il binomio che caratterizza il mondo della Sicilia sud-orientale, dove la campagna arida dell’estate si mescola con il sudore atavico dei propri abitanti, dove le colline pietrose si adagiano sulle sabbiose spiagge della costa mediterranea. Nunziella La Cognata e Silvana Federico, cresciute a Ragusa, raccontano con i loro quadri questa realtà, dando voce, attraverso i colori e le forme, ad una natura che sa emozionare e stupire. Dal 16 agosto al 20 agosto 2023 presso il Vicolo Morelli a Ragusa Ibla. Il Presidente dell’Accademia delle Prefi, Salvatore Battaglia, ha inaugurato l’esposizione mettendo in risalto la maturità artistica delle due artiste, ha fatto notare ai visitatori la giusta tecnica applicata dalle due pittrici nell’esaltare le forme e i colori tipici della macchia mediterranea. Il direttivo dell’Accademia delle Prefi in forma ufficiale è stata presente per omaggiare e attestare la validità della mostra e delle pittrici.