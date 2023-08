Anffas Ragusa, l'estate diventa un momento speciale di crescita e confronto

Un momento speciale l’estate per i ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa. Le giornate sotto il sole e in compagnia si succedono. E, grazie al supporto dei collaboratori, diventano una occasione importante di crescita e di confronto. “Siamo molto contenti di come sta andando – sottolinea Chiara Scrofani per conto della onlus del capoluogo – quelle che stiamo vivendo si stanno rivelando giornate molto arricchenti che ci hanno consentito di vivere queste situazioni con molta semplicità e allo stesso tempo con grande allegria. Davvero la relazione che si crea nel corso degli anni è frutto della grande conoscenza tra tutti noi che è maturata, si è evoluta e che, adesso, ci consente di vivere con la massima attenzione queste fasi. Diciamo che l’estate 2023 si sta rivelando, nel contesto di questo percorso, quella che ci sta garantendo maggiori soddisfazioni. E tutto ciò ci fornisce la base per potere pianificare le attività della nuova stagione autunnale e invernale che, ne siamo certi, sarà molto stimolante. Ringraziamo le famiglie, i collaboratori e, naturalmente, i nostri splendidi ragazzi per essere riusciti ad animare tutto questo”.