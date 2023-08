DC, Totò Cuffaro fissa la data del congresso: il 16 settembre a Palermo almeno 500 delegati

Svolta per la Dc di Totò Cuffaro. A Palermo i delegati, tra 500 e 600 dirigenti provenienti da ogni parte dell'isola, si riuniranno il 16 settembre (hotel Astoria) per il primo congresso regionale per eleggere i nuovi organismi. 'Facciamo valere le cose che Contano' è lo slogan dell'assise. Per la segreteria, secondo quanto riporta l'ANSA, si profila l'elezione di un segretario politico e di un responsabile organizzativo che sarà in stretto contatto con i territori, entrambi fedelissimi dell'ex governatore siciliano. Dell'organigramma dovrebbe fare parte una terza figura di peso, oltre a quella del presidente del partito. Successivamente sarà indicato il direttivo con la definizione die vari dipartimenti, ognuno dei quali affidato a un dirigente, da sottoporre all'assemblea per la ratifica. In parallelo, il partito sta proseguendo la fase di organizzazione del movimento giovanile, entro il 30 ottobre si arriverà alla nomina dei commissari in ogni singolo Comune.