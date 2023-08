Modica, la spiaggia di Maganuco "dimenticata" dalla segnaletica stradale

La spiaggia di Maganuco, frequentata da molti modicani e turisti, non gode dell'attenzione della segnaletica stradale: nessuna indicazione, per esempio, venendo da Marina di Modica. Per raggiungere la località balneare si deve andare ad intuito, come dimostra il grande cartello nella foto dove, una volta, venivano indicate le direzioni da seguire per raggiungere Pozzallo e Maganuco. Non guasterebbero alcune indicazioni in modo che, anche chi non conosce la zona, possa facilmente arrivare in spiaggia.