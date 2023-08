Spacciava droga e pasticche, preso a Ballarò a Palermo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nell'area di via Maqueda limitrofa alla stazione ferroviaria ed in prossimità del noto quartiere denominato ''Ballarò''. L'episodio in questione si inserisce nell'ambito di una mirata e complessa attività di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope: l'odierno arrestato, infatti, rappresenta solo uno dei tanti soggetti entrati ''nel mirino'' degli agenti della Sezione ''Contrasto al Crimine Diffuso - Falchi'' della Squadra Mobile, che dopo giorni di appostamenti nei principali luoghi di spaccio del centro storico, hanno proceduto all'arresto. In particolare l'attenzione del personale "è stata attirata dal fare sospetto dello straniero che, sostando sulla sede stradale intento a parlare con altri connazionali, si muoveva con circospezione armeggiando nei pressi di un monopattino che aveva con sé. Il personale a bordo di moto, dopo essersi avvicinato utilizzando ogni accortezza per scongiurare il pericolo di fuga, intimava l'''Alt Polizia'' al sospettato, bloccandolo senza che questi potesse accennare la minima resistenza".