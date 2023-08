Sono arrivati verso mezzogiorno a Pozzallo i 36 migranti soccorsi da un mercantile. La motovedetta della Guardia costiera la Cp 325 li ha trasbordati per sbarcarli: il mercantile che si trovava a circa 40 miglia da Pozzallo. I migranti soccorsi sono 13 minori, 22 uomini e una donna. Non sarebbero in condizioni preoccupanti di salute.