Calcio in lutto, è morto Carletto Mazzone: fece esordire Totti all'età di 16 anni

È morto a 86 anni Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma e del Brescia. Conosciuto nella Capitale come Sor Carletto, detiene il record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi.

La scomparsa di Carlo Mazzone, Carletto per tutti, avvenuta oggi nella 'suà Ascoli Piceno a 86 anni (era nato a Roma il 19 marzo 1937) è un dolore per tutti gli appassionati di calcio. Non solo perchè 'sor Magara' è stato uno dei più apprezzati e amati allenatori italiani, ma anche per la genuinità e la passione sana e vera che metteva nel suo lavoro. Una passione raccontata in un recente documentario di Alessio Di Cosimo trasmesso da Prime Video ('Come un padre') in cui si ripercorre la vita professionale di Mazzone, dalla sua carriera sfortunata di calciatore a quella fortunata e 'da record' di allenatore: detiene il primato di panchine in Serie A, con 792 partite (797, calcolando anche 5 spareggi), nonché il record di presenze ufficiali in panchina, con 1278.

A lui si deve il debutto in serie A di Francesco Totti a 16 anni nella Roma, la rinascita a Brescia di Roby Baggio e di Giuseppe Signori a Bologna, lo spostamento di Andrea Pirlo nel ruolo di regista.

Per ricordare il tecnico romano su tutti i campi della prima giornata della Serie si terrà un minuto di raccoglimento. I funerali saranno celebrati luneì alle ore 16.30 chiesa di San Francesco nella centralissima piazza del Popolo di Ascoli Piceno, la città nella quale abitava con la famiglia e della quale era cittadino onorario.