Finanziati 28 progetti al Gal Valle del Belice per 2,9 milioni

Percorsi avventura "inclusivi",promozione dei prodotti tipici locali, ospitalità ed escursioni in bici, tutto finalizzato a valorizzare la Valle del Belìce. Sono 28 i progetti finanziati in 3 anni, per un totale di 2,9 milioni di euro, nell'ambito del GAL "Valle del Belìce" coi fondi del programma "Leader Sicilia 2014-2020 - Po Feasr". Si tratta di interventi che riguardano itinerari turistici, agricoltura sociale, servizi e infrastrutture, con l'obiettivo di dare un "valore aggiunto" al territorio del Belìce. Da Santa Ninfa a Menfi, da Santa Margherita di Belìce a Gibellina i progetti finanziati riguardano, tra gli altri, la realizzazione di nuovi percorsi "inclusivi" e area food al parco avventura di Santa Ninfa (46.240 euro), l'acquisto di quad e bici elettriche per escursioni turistiche con base a Santa Margherita Belìce (69.750 euro) ma anche la realizzazione di un software per e-commerce enogastronomico e turistico da parte di un imprenditore di Gibellina (29.209 euro). Ma c'è anche il comparto dell'agricoltura sociale con 3 progetti finanziati. Lamisura degli itinerari turistici è quella più corposa, con 7 progetti già approvati. "Si tratta di iniziative che mirano, inq ualche modo, a recuperare quel gap che ha sempre pesato sullaValle del Belìce - spiega il direttore del GAL, Alessandro La Grassa - sia per marginalità geografica che per strategie serie di sviluppo». A Contessa Entellina saranno recuperati gli antichi sentieri nel bosco di Calatamauro e realizzati alcuni punti informativi (82.512 euro), a Montevago sono stati finanziati 2 ecocentri ricreativi, 2 centri di informazione, la riqualificazione della villa del Pioppo e la realizzazione di audio guide e un percorso selfie-trail (83.000 euro). Ma c'è anche la nascita di un circuito di 68 km lungo la Valle del Belìce, da fare sia a piedi che in bici: con 82.899 euro è stato finanziato il progetto che prevede l'allestimento del percorso con segnaletica e acquisto e bike. Una parte dell'ex stazione ferroviaria della Gurfa a Santa Margherita di Belìce sarà recuperata (500 mila euro) per trasformare un immobile in area mercatale, per la vendita di prodotti del territorio, e realizzare anche un parcheggio.