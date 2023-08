Auto contro barriera di protezione sulla A2: 4 feriti a Falerna

E'di quattro feriti, di cui uno in condizioni più serie, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, in prossimità dello svincolo di Falerna.

Il conducente dell'unica auto coinvolta, una Dacia Sandero, con a bordo un intero nucleo familiare, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è andata a sbattere contro le barriere di protezione della carreggiata.