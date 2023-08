Crisi idrica a Pachino, il giallo è servito: scompaiono le autobotti e il Comune chiede aiuto a Noto

Affermare che piove sul bagnato rappresenterebbe un grande e grosso paradosso. Quindi forse è meglio utilizzare il proverbio "al peggio non c'è mai fine". Da ieri a Pachino e Marzamemi non ci sono più autobotti disponibili per fornire acqua ad abitazioni e locali, soprattutto del borgo marinaro, e il Comune è stato costretto a chiedere aiuto al limitrofo ente netino.

Ma facciamo un passo indietro.

Ieri mattina, durante una serie di controlli delle forze dell'ordine sul territorio, è stata fermata una autobotte che circolava per distribuire acqua ed è risultata non in regola. Con le dovute conseguenze del caso riferite alle violazioni della normativa.

Il diffondersi della notizia ha seminato il panico nel fiorente ambiente degli autotrasportatori di acqua: nel giro di poche ore non c'era più traccia in giro di autobotti, se non due ditte che nonostante gli interpelli per la situazione incresciosa che si stava verificando a Marzamemi - quasi completamente a secco - si sono rifiutate di serve il borgo marinaro. Così l'amministrazione comunale ha chiesto aiuto ai comuni limitrofi e a rispondere all'appello è stato Noto. In tarda serata nel centro storico della frazione turistica pachinese - scortate dalla pattuglia della polizia municipale - sono piombate due autobotti (a spese del Comune e questa di per se sarebbe già una notizia) per rifornire i locali. Ma da oggi, pare, questa soluzione tampone non sarà più attuabile.