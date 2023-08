Rinviata per il maltempo 'La Notte Rosa' a Rosolini

ll sindaco Giovanni Spadola ,d'accordo con gli assessori, ha deciso di annullare la 'Notte rosa' evento in programmazione per stasera nell'ambito dell'Estate Rosolinese. La decisione è stata adottata per le avverse condizioni atmosferiche e sarà rinviata, condizioni climatiche permettendo, a sabato o domenica prossima. "Sarebbe stato un vero peccato mettere i giochi, i gonfiabili sotto la pioggia, così come gli artisti di strada - ha detto il primo cittadino - Vogliamo concludere il cartellone dell'Estate Rosolinese alla grande, così com'è stato fin dal primo giorno della programmazione. Si tratta soltanto di un rinvio per motivi atmosferici. Insieme alla 'Notte rosa' proporremo in piazza Garibaldi l'appuntamento con l'attore comico Massimo Spata".