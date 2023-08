Inferno di fuoco a Solarino, le telecamere inchiodano piromane di Floridia

Inferno di fuoco a Solarino per un incendio doloso avvenuto poco dopo mezzogiorno nell'area artigianale. Le fiamme in pochi minuti hanno divorato erbe secche, sterpaglie e rovi. Il fuoco ha pure intaccato la parte posteriore dell'ex mobilificio Burgio., attività inattiva da un ventennio. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Siracusa e Priolo, i volontari della Protezione civile di Solarino e la polizia municipale. Ci sono volute diverse ore per avere ragione del fuoco. Il fumo ha anche invaso il tratto della Statale 124 che collega Solarino a Floridia. Per assicurare le opere di spegnimento la polizia locale ha chiuso la strada deviando la circolazione nelle strade secondarie. A verificare i danni dell'incendio, è arrivato anche il sindaco di Solarino Peppe Germano che ha chiesto alla polizia municipale di indagare sull'origine del rogo. Secondo quanto si è appreso in serata, il fuoco sarebbe stato appiccato volontariamente. Sono state le telecamere della video sorveglianza ad immortalare il momento in cui una persona avrebbe appiccato le fiamme. Dovrebbe trattarsi di un pregiudicato di Floridia, ma i particolari potrebbero conoscersi meglio domani mattina.

"C'è la mano dell'uomo - ha detto il sindaco Germano - abbiamo visto il frame del filmato delle telecamere della video sorveglianza. Voglio dire all'intera città che Solarino è un paese sicuro. Da quando sono sindaco la videosorveglianza è in funzione. Ed oggi ci ha permesso di individuare un piromane".

(fotoservizio di Cristina Indomenico)