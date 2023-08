Scontro frontale nel Reggino: 3 morti, anche una bambina

Tre persone, tra cui una bambina di quattro anni, sono morte in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria.

Due i feriti che sono stati trasportati nell'ospedale di Polistena La piccola è deceduta appena giunta nell'ospedale di Polistena.

Assieme a lei c'era un'altra minore anche lei in gravissime condizioni, che è stata trasferita in elisoccorso in una struttura ospedaliera di Messina e un'altra donna, morta sul colpo.

L'incidente stradale che ha coinvolto due auto, un'Alfa Romeo Giulietta, il cui conducente solo a bordo è morto, e una Bmw è avvenuto a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. A bordo di quest'ultima auto c'erano altre due persone, un uomo alla guida e una donna. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso, presenti carabinieri e agenti della Polstrada.