Catania, sub ripescato cadavere nel mare di Ognina

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania ha rinvenuto il cadavere di un sub al lungomare di Catania. Da quanto rilevato, sembrerebbe che Antonio Parisi, 27 anni, stesse praticando pesca subacquea in apnea. L'allarme era stato lanciato intorno alle 19,40. Il palloncino di segnalazione è stato trovato in mare nello specchio d'acqua antistante viale Artale Aragona mentre lo zaino sugli scogli davanti l'istituto nautico Duca degli Abruzzi. Presenti sul posto un'ambulanza del 118 e la Capitaneria di Porto che ha coordinato tutte le operazioni di ricerca durate quasi cinque ore.