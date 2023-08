Diciassette incendi in Sicilia, più fuoco a Catania e Palermo

Diciassette incendi sono divampati in Sicilia da questa mattina. Forestali e vigili del fuoco sono impegnati su diversi fronti. A cominciare dal Montepellegrino di Palermo, dove da sei giorni si sviluppano nuovi focolai lungo il costone roccioso che domina il capoluogo. Nell'agrigentino un rogo è divampato a Siculiana, in contrada San Giorgio; ad Agrigento in contrada Borsellino, a Cattolica Eraclea in contrada Portella Albano. Nel nisseno, fiamme a Mazzarino in contrada San Cono Sottano e in contrada Ficari, a Niscemi in contrada Stizza, a Gela in contrada Valle Monacella, a Serradifalco in contrada Rabione. Nel trapanese squadre in azione a Castellammare del Golfo, nei pressi delle Terme Segestane. Nell'ennese un rogo viene segnalato ad Aidone, in contrada Coda di Volpe. Nel Messinese fiamme a Castroreale. Numerosi anche gli incendi nel catanese: a Licodia Eubea, in contrada Boschitello; a Piedimonte Etneo in contrada Vena; ad Acireale, in contrada Mangano; a Linguaglossa, in contrada Gibiotti Monte Surbi, e a Vizzini in contrada Scifo. Infine nel siracusano ad Augusta, in contrada Palombara.