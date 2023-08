Incidente a Mineo, salgono a 3 gli agenti della Penitenziaria morti

Nel Catanese un giorno di festa si è trasformato trasformato in tragedia: tre agenti di polizia penitenziaria, in serviziocnel carcere di piazza Lanza del capoluogo etneo, sono morti iericsera in un incidente stradale mentre, dopo avere finito il turnocdi lavoro, si stavano recando a Mineo per assistere allacprocessione per il Patrono del grosso centro agricolo dellacPiana. La loro auto, una Peugeot 208, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Lancia Delta sulla stradacstatale 385. Gianluca Barbanti, 38 anni, e Giuseppe Spampinatodi 49, sono morti sul colpo. Per estrarre i corpi dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Mentre PietroTatoli, 48 anni, che era alla guida è deceduto dopo il ricovero nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato con un elicottero del 118. Ferito, ma non in maniera grave, anche l'autista dell'altra vettura. In segno di lutto il sindacovdi Mineo, Giuseppe Mistretta, ha sospeso tutte le manifestazionivesterne legate ai festeggiamenti per il patrono. Quella dei tre agenti, ricostruisce il capo del Dap, GiovannivRusso, era "un'amicizia che andava oltre il fatto di essere colleghi e che ha legato i loro destini anche negli ultimi attimi di vita". Cordoglio per la scomparsa degli agenti e vicinanza alle loro famiglie sono state espresse dal presidentedel Senato, Ignazio La Russa, dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dal vicepremier Matteo Salvini, e dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe.