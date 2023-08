Palermo, agente scelto della Pemitenziaria aggredito all'Ucciardone

Un agente scelto della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere maresciallo Di Bona, nella nona sezione dell'ex Ucciardone, a Palermo. Lo rende noto il segretario regionale del sindacato Cnpp Maurizio Mezzatesta. Secondo la ricostruzione del sindacalista "il detenuto aveva richiesto di uscire dalla cella per telefonare, una volta fuori dalla stanza minacciava verbalmente l'agente per poi aggredirlo ferocemente spingendolo contro il muro. L' agente scelto preso alla sprovvista dolorante è stato soccorso e inviato nel nosocomio cittadino, dopo le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di tre giorni". Per il segretario regionale Mezzatesta "sembra davvero non avere fine la spirale di violenza che contraddistingue la Casa di Reclusione maresciallo Di Bona ex "Ucciardone". Tutta la nostra solidarietà al collega ferito".