Incendio distrugge capannone di materiale plastico a Melfi

Ieri pomeriggio, nell'area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza), un capannone che conteneva materiale plastico, è Stato completamente distrutto da un incendio. Sono state 33 le unità inviate dai Vigili del Fuoco di Potenza, affiancate dalle sedi distaccate di Melfi, Palazzo San Gervasio e Pescopagano, e sono state impiegate anche due autobotti e un'autoscala. Ci sono volute dodici ore per spegnerlo. A lavori conclusi, con alcune unità dei Vigili del fuoco ancora sul posto, è intervenuta anche l'Arpab per effettuare i monitoraggi e le analisi di accertamento della presenza di eventuali sostanze tossiche o dannose. Dai primi rilievi non sono emersi particolari allarmi, ma la situazione sarà ancora monitorata nelle prossime ore.