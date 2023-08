Siracusa, parcheggiatore abusivo arrestato a Ortigia per tentata estorsione

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo, di 44 anni, per il reato di tentata estorsione.

In particolare, l’uomo, mentre esercitava abusivamente l’attività di posteggiatore in via Palermo, nei pressi di Ortigia, tentava di farsi consegnare la somma di 5 euro minacciando la vittima che, essendo un agente di polizia in vacanza nella nostra città, ha subito avvisato i colleghi.

Dopo le incombenze di rito, il parcheggiatore abusivo è stato portato nel carcere di Cavadonna.