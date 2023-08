Pallavolo, campionato di A3: la Volley Modica inizia ufficialmente la preparazione agli ordini di coach Distefano

Si apre ufficialmente la nuova stagione della Volley Modica. Dopo essersi ritrovati ieri sera per una cena in un noto ristorante della città, infatti, da stamattina la rosa della prima squadra si è ritrovata al “PalaMoak” per dare il via alla preparazione in vista del campionato di serie A3.

Alla prima squadra, sono stati aggregati anche i giovani under Gianmarco Italia e Antonio La Rocca (nella foto) che avranno modo di allenarsi con gente molto più esperiente di loro e magari “rubare” i segreti per continuare a crescere così come vuole la dirigenza biancoazzurra che da sempre crede nel proprio settore giovanile. La conferma di tutto ciò arriva da Stefano Chillemi che cresciuto nelle giovanili della Volley Modica oggi, ne è il capitano, o come Piero Turlà che alla pari di Chillemi è cresciuto nel vivaio modicano e dopo averne difeso i colori in serie A3, oggi è il nuovo Team Manager del sestetto della Contea.

A fare gli onori di casa questa mattina al “PalaMoak” è stato coach Enzo Distefano che insieme al preparatore atletico Emanuele Cappello, al suo secondo Salvo Nicastro, al fisioterapista Giovanni Aprile e al nutrizionista Giuseppe Giuliano in questi primi giorni di lavoro cercheranno di far smaltire agli atleti le “tossine” accumulate durante il periodo di inattività agonistica.

Attorno alla squadra c'è tanto entusiasmo e voglia di lavorare per farsi trovare pronti per l'avvio ufficiale della stagione nel mese di ottobre, dove l'obiettivo principale è quello di “cancellare” lo scorso campionato di serie A3 in cui i biancoazzurri sono comunque riusciti a salvare la categoria.

“Ho la fortuna di essere ancora una volta il capitano della Volley Modica che io reputo una grande famiglia e che per il quinto anno consecutivo disputerà il campionato di serie A3 – spiega Stefano Chillemi – si inizia con la stessa voglia, le stesse ambizioni e lo stesso entusiasmo delle altre stagioni e soprattutto con la voglia di vincere e fare bene. Il campionato di serie A3, quest'anno, ha alzato ulteriolmente il livello, quindi sarà molto difficile, ma noi ce la metteremo tutta per dire la nostra. Già da oggi – continua – cercheremo di dimenticare la scorsa stagione, la società si è impegnata nel mercato mettendo nel roster dei valori aggiunti importanti. Sicuramente il campionato sarà difficile, ma la squadra è di ottimo livello e noi tutti cercheremo di dare il massimo per vincere quante più partite possibili. Per me è un piacere lavorare con coach Enzo Distefano, perchè lo conosco da quando ero piccolo e sono certo che ci aiuterà tantissimo perchè è preparato sia tecnicamente, ma anche a livello tattico ed è unica come persona. Sono sicuro – conclude il capitano - che farà bene in questo suo ruolo di primo allenatore e metterà a disposizione tutta la sua esperienza”.

Molto carico sin dal primo giorno di lavoro anche coach Enzo Distefano che sulla panchina della Volley Modica vivrà la sua prima esperienza da primo allenatore in serie A3.

“E' stata una 'promozione' che ho accolto con grandissimo entusiasmo – dichiara prima di mettersi a lavoro Enzo Distefano – entusiasmo che ho già trasmesso al gruppo, alla squadra e alla società. Oggi inizia il nostro nuovo percorso in una stagione che sappiamo bene essere “tosta” e che dovremo preparare al meglio. Io e tutto il mio staff siamo già carichi ai nastri di partenza perchè vogliamo far bene sin dal primo allenamento. Oggi è il nostro primo giorno di lavoro e spero che anche i ragazzi accolgono con lo stesso nostro entusiasmo i nostri consigli per dare come noi il massimo sin da subito. Abbiamo mantenuto lo “zoccolo duro” della passata stagione -continua – perchè la dirigenza sa su quali uomini puntare, e i nuovi innesti porteranno quel quid in più per poter fare bene. Noi non possiamo che dare massima fiducia all'operato della dirigenza. Il mio sogno nel cassetto in questa mia prima esperienza da primo allenatore in serie A3 – conclude coach Distefano – è di avere un cassetto pieno, vale a dire fare e dare il massimo e dimostrare che in serie A3 possiamo starci tranquillamente, fra l'altro siamo l'unica siciliana in questa categoria e per forza di cose siamo chiamati a far bene per noi stessi, per i nostri tifosi e per tutto il movimento pallavolistico siciliano”.