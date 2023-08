Marco Falcone (Fi): "Renzi ha la sindrome dell'abbandono"

«Renzi si inventa epiteti infantili come “Forse Italia” e parla sempre di noi. Chissà che non sia il manifestarsi di una sindrome dell’abbandono, di cui temiamo che l’ex premier sia ormai vittima. È notizia fresca, infatti, che persino Cateno De Luca ha chiuso la porta a ogni trattativa per le Europee con Italia Viva, accusando Renzi di voler truffare ancora gli elettori. Quindi, dopo la soap opera con Calenda, l’ex segretario del Pd viene oggi mollato anche dall’alleato di Taormina. Fossimo in Renzi, anziché fantasticare di nuove alchimie di centro e parlare sempre a Forza Italia, guarderemmo in casa nostra per cercare di non far scappare tutti». Lo afferma Marco Falcone, deputato Ars di Forza Italia e assessore all’Economia della Regione Siciliana, a proposito delle ultime esternazioni del leader di Italia Viva all’indirizzo del partito azzurro.

«Come ricorda sempre a tutti il segretario Antonio Tajani - prosegue l’azzurro Falcone - il centro della politica italiana c’è già da trent’anni ed è Forza Italia, che è anche punto di sintesi e di equilibrio del centrodestra di governo. Ogni nuovo tentativo di arrembaggio ai valori liberali e popolari spinto dalla fame di poltrone, sarà bocciato dagli elettori, come sempre avvenuto fin dal 1994», conclude l’esponente di Forza Italia.