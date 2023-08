Sono 941, questa mattina, i migranti ospiti all'hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 303 minori non accompagnati. Questa mattina in 250 lasceranno il centro d'accoglienza per raggiungere con la nave Galaxy Porto Empedocle. Ieri sera 63 migranti sono partiti a bordo della nave Cossyra sempre in direzione Porto Empedocle.