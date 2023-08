Nuova ondata di incendi in Grecia, 2 morti: evacuato un ospedale

Due morti ed evacuazioni di massa in Grecia per effetto degli incendi che divampano nel nord-est del Paese, nelle isole di Evia e Kythnos e nella regione di Boeotia a nord di Atene, con un fronte sempre piu' ampio. Ad alimentarli e' un pericoloso mix di forti venti e alte temperature, con massime di 41 gradi. I fronti attivi, ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco, sono 9, e la situazione e' "simile a quella di luglio": in quella occasione, gli incendi hanno colpito soprattutto l'isola di Rodi, provocato 5 vittime e costringendo alla fuga migliaia di turisti e abitanti. Ieri sera e' stata decisa l'evacuazione dell'ospedale di Alexandroupolis, citta' portuale del nord-est della Grecia, dove le fiamme imperversano da ormai 4 giorni. La guardia costiera ha dichiarato di aver trasferito 65 pazienti su un traghetto in attesa al porto della citta'.

Sull'isola di Evia, vicino alla capitale, i funzionari hanno evacuato ieri sera la citta' industriale di Nea Artaki, dove l'incendio ha danneggiato allevamenti di pollame e maiali. Le fiamme stavano minacciando anche il parco nazionale di Dadia, dove e' stato ritrovato il corpo di un uomo privo di documenti. Sempre ieri, nella regione di Boeotia e' stato trovato morto anche un anziano pastore. La Dadia e' una delle aree protette piu' importanti d'Europa, offre un habitat ideale per uccelli rari e ospita l'unica popolazione riproduttiva di avvoltoi neri dei Balcani. L'Unione europea ha annunciato l'invio di due aerei antincendio con base a Cipro e di una squadra antincendio rumena attraverso il meccanismo di protezione civile del blocco. Le condizioni molto calde e secche che aumentano il rischio di incendio persisteranno fino a venerdi', secondo i meteorologi.