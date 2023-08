Giorgetti: "Sarà una legge di Bilancio complicata, noi chiamati a decidere sulle priorità"

'"Sarà una legge di bilancio complicata: siamo chiamati - ha detto Giorgetti al Meeting di Rimini - a decidere delle priorità. Non si potrà fare tutto, certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, ma dovremo anche promuovere la crescita". Il ministro è poi intervenuto sull apossibile riforma delle pensioni e sul patto di stabilità:'nessuno riforma tiene con questo tasso di denatalità', ha detto per poi chiedere 'che gli investimenti siano trattati in modo privilegiato e meglio rispetto alle spese correnti". Giorgetti, ha spiegato poi il Mef, "auspica che entro fine anno siaa pprovata la riforma del patto in modo da poter entrare in vigore al posto delle vecchie regole dal primo gennaio" ma non chiede una proroga dello stop alla clausaola. Milano chiude in rialzo dello 0,8%.