Sciolti per mafia, San Giuseppe Jato, Bolognetta e Calatabiano al voto il 22 ottobre

Andranno al voto il 22 ottobre (dalle 7 alle 23) e il 23 ottobre (dalle 7 alle 15) i Comuni di San Giuseppe Jato (Pa), Bolognetta (Pa) e Calatabiano (Ct). L'assessore regionale alla Funzione pubblica, Andrea Messina, ieri ha firmato il decreto. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 5 (dalle 7 alle 23) e il 6 novembre (dalle 7 alle15). Il decreto sarà comunicato ai presidenti delle Corti di appello competenti per territorio, e, per mezzo dei prefetti, ai commissari, i quali daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data della consultazione, nonché ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali. I tre Comuni al voto due anni fa erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose: San Giuseppe Jato il 9 luglio, Calatabiano il 18 ottobre, Bolognetta il 19 novembre. Non andrà alle urne in questa tornata elettorale invece il Comune di Campobello di Licata, i cui organismi sono decaduti il16 agosto per effetto del pronunciamento del Cga che ha ritenuto determinanti gli errori nella scheda elettorale (si aspetta la nomina del commissario).