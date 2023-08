Anziana rapinata a Montemaggiore Belsito: 3 arresti

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della Stazione di Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo. I primi due arrestati, un 20enne e un 38enne, sono accusati di rapina aggravata in concorso; avrebbero rapinato degli orecchini un'80enne. La terza persona arrestata è una 34enne che si sarebbe occupata di della ricettazione della refurtiva. Per i due uomini si sono aperte le porte del carcere, per la 34enne sono scattati i domiciliari.