Vice sindaco di Rosolini: "Asfalto sulla Provinciale 26, siamo al rush finale"

Il vice sindaco di Rosolini, Luigi Fratantonio, che è pure assessore alla Protezione civile, senza fare il Rogger Rabbit di circostanza, ristabilisce la verità sui lavori della strada provinciale 26, Rosolini - Pachino. Fratantonio ha parlato con il responsabile della Ditta che ha in appalto i lavori di ammodernamento dell’infrastruttura. Il vice Sindaco rosolinese nel prendere atto della problematica, ha chiesto lumi sullo stato dell’arte dei lavori in corso al capo cantiere della Ditta affidataria, geometra Magnano il quale ha assicurato che entro pochi giorni dovrebbe arrivare la centralina per rimettere in funzione l’impianto di asfaltatura. “Entro il 28 prossimo – assicura il responsabile – dovrebbe arrivare la centralina. Il tempo necessario del montaggio e fare gli opportuni test e saremo pronti per asfaltare. Speriamo di averla qualche giorno prima, in ogni caso, è nostro interesse iniziare le operazioni di asfaltatura il prima possibile così saremo fuori dal cantiere in breve tempo. Resteranno - conclude - solo piccoli ripristini e la pitturazione dei canali per completare il tutto. Ma si tratta di opere di rifinitura che non daranno problemi alla circolazione giornaliera” . La questione era sta stata sollevata dal deputato all'Ars, Riccardo Gennuso che aveva parlato

di !non pochi disagi a residenti e turisti".