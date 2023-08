Appalti pubblici, intesa Finanza-Comune di Barcellona

E' stato siglato stamani al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dal comandante provinciale della Guardia di finanza di Messina, colonnello Gerardo Mastrodomenico, e dal sindaco Giuseppe Calabrò, un protocollo d'intesa in materia di contrattualistica pubblica. Il documento, che avrà la durata di ventiquattro mesi, punta a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle procedure in materia di appalti, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al Pnrr con l'obiettivo di intercettare possibili violazioni in tema di spesa pubblica. "Più in particolare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed in attuazione del quadro normativo vigente - spiegano dal Comando provinciale delle Fiamme gialle -, l'accordo di collaborazione ha la finalità di disciplinare le modalità di coordinamento e cooperazione interistituzionale, utili a individuare situazioni di irregolarità nel settore degli appalti pubblici, nonché a contrastare possibili illeciti in materia di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione". Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si impegna a segnalare al Comando provinciale della Guardia di finanza dati, "notizie e informazioni qualificate da elementi sintomatici di comportamenti fraudolenti o, comunque, situazioni di irregolarità sotto il profilo economico finanziario, meritevoli di approfondimento". Il Corpo della Guardia di finanza potrà approfondire le segnalazioni ed elaborare le notizie e i dati forniti ed esercitare i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di spesa pubblica e di uscite dal bilancio comunale. La collaborazione tra Comune e Guardia di Finanza si propone, quindi, di "garantire ancora di più che ogni singolo euro sia speso bene, assicurando trasparenza e legalità a ogni livello, così prevenendo ogni tipo di illecita ingerenza, vieppiù criminale, nel tessuto economico e amministrativo di tutto il territorio provinciale".