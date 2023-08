Giarre, il saluto della città al capitano dei carabinieri Rosati

Saluti istituzionali stamani al Comune di Giarre per il capitano Fabrizio Rosati, che, dopo tre anni, lascia il comando dei carabinieri della Compagnia di Giarre per assumere un nuovo incarico a Milano. L’ufficiale viterbese è stato ricevuto nel Salone degli Specchi del Palazzo di città dall’amministrazione comunale, quasi al completo per l’occasione. Il sindaco Leo Cantarella e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Barbagallo, hanno consegnato al capitano Rosati una targa in segno di riconoscimento per il lavoro svolto con impegno, professionalità e grande spirito di abnegazione a servizio della comunità. Presente alla piccola cerimonia di commiato anche il comandante dei carabinieri della Stazione di Giarre, il luogotenente Alessandro Calabretta “Salutiamo con affetto e stima il capitano Rosati – ha detto il primo cittadino - che ha esercitato le sue funzioni di comandante di Compagnia con grande competenza e alto senso delle istituzioni. La città di Giarre è grata”. Anche il presidente del Consiglio comunale ha espresso il proprio sentito ringraziamento all’ufficiale, sottolineando il lavoro encomiabile svolto dall'Arma dei Carabinieri. “La targa che abbiamo consegnato al capitano Rosati è un riconoscimento sincero per l'encomiabile lavoro svolto nella nostra città – ha commentato Giovanni Barbagallo - L'Arma dei Carabinieri è da sempre in prima linea per aiutare i cittadini e, insieme alle istituzioni civili, concorre a rendere grande la nostra comunità. A loro – ha concluso - va un grande ringraziamento per il servizio svolto e per la dedizione con cui ogni giorno sono al servizio della gente”.